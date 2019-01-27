Глава МИД Чехии Петржичек во время визита планирует лично оценить ситуацию на Донбассе и последствия блокады Азовского моря

Об этом он заявил перед отъездом в Киев в воскресенье вечером в эксклюзивном интервью корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

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"Я с нетерпением жду посещения города и порта Мариуполь и линии соприкосновения. Мое намерение состоит в том, чтобы получить непосредственное представление о жизни населения в восточной Украине, а также последствиях фактической блокады Азовского моря и порта Мариуполь", - сказал министр.

На восток руководитель внешнеполитического ведомства Чехии отправится вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным во вторник.

Накануне, в понедельник, оба министра проведут переговоры в Киеве. Кроме того, в столице запланированы встречи Петржичека и его делегации с представителями гражданского общества Украины, с Мустафой Джемилевым, к которому чешский политик "испытывает глубокую симпатию и восхищение, не только из-за его смелого протеста против оккупации Чехословакии 50 лет назад, но и из-за его неустанной работы на благо крымско-татарского общества". Также делегация обсудит перспективы экономического сотрудничества между двумя странами с чешским бизнес-сообществом.

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Это первый визит Петржичека в Украину.