Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.NET.

Инцедент произошел около 22-00 26 января. По неофициальной информации, участником конфликта оказался 53-летний руководитель секретариата парламентского комитета по вопросам предотвращения коррупции Юрий Сорочик.

Первой об этом инциденте сообщила председатель полицейской комиссии при Нацполиции Львовщины, журналистка НТН Виктория Балицкая. По ее информации, конфликт произошел после того, как патрульные остановили BMW X5, который ехал без включенных фар ближнего света.

За рулем авто находилась женщина, вероятно, дочь Сорочика, который сидел на пассажирском кресле.

Смотрите: Отец киевского лицеиста избил учителя физкультуры за замечание сыну: педагог в больнице, мужчина в СИЗО. ФОТО

"По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а впоследствии ударил одного из них кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции", - сообщила Балицкая.

После конфликта и патрульный, и Сорочик обратились к врачам. Первый с подозрением на черепно-мозговую травму, а второй заявил, что это патрульные его избили. Известно также, что по факту избиения патрульного открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 345 "Умышленное причинение работнику правоохранительных органов легких или средних телесных повреждений ").

Также смотрите: Шуфрич и Береза подрались в Раде из-за плаката с "агентом Путина - Медведчуком". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На водителя BMW X5 в итоге таки составили протокол об админнарушении. Добавим, что у Сорочика две дочери - 31-летняя Виктория, которая является заместителем начальника Госмиграционной службы Львовщины, и 19-летняя Ангелина, которая является руководителем ОО "Непокоренные судьбой". Кто из них находился за рулем, пока неизвестно.

Пресс-служба патрульной полиции Львовщины подтвердила, что такой инцидент действительно произошел вчера ночью. Однако подробную информацию пообещали обнародовать позже.

Отметим, что Сорочик несколько раз баллотировался в Верховную Раду от Христианско - Демократичнои партии Украины. Имеет звание заслуженного юриста Украины. Ранее занимал должности вице-президента Ассоциации мини-футбола (футзала) Украины и первого заместителя председателя Федерации футбола Львовщины.

Также смотрите: "Это слова импотента", - "Я друг страны, а вы - прислужник олигархата", - нардепы Барна и Левченко устроили драку в прямом эфире. ВИДЕО

С 2002 года работает в Раде Сначала в качестве консультанта секретариата парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (2002-2003), впоследствии как заведующий этого же секретариата (2003-2014), затем как заведующий секретариатом комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (2014-2017), а с марта 2017 г. он является главой секретариата этого же комитета