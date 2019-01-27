Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время

Об этом он сообщил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

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"Да, она ходила. Я об этом узнал в ноябре из СМИ, когда был в командировке - кажется, в Страсбурге. Сразу по возвращении вызвал ее. Пояснения Яровой мне не понравились. Сначала она говорила, что просто туда заехала поздравить кого-то с днем ​​рождения - одновременно на мероприятии у нее был бейджик, следовательно, попала она туда неслучайно и была зарегистрирована. Потом говорила, что ее интересует гендерная политика кандидата в президенты. По моему глубокому убеждению, прокуроры не должны посещать такие откровенно политические акции ни одного политика. Но хуже всего, что в день этого форума, кажется 15 июня 2018 года, она мне докладывала, что отсутствовала на рабочем месте из-за участия в судебных заседаниях и необходимости забрать экспертизу из КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз), - это было рабочее время", - отметил он.

Холодницкий сообщил, что написал жалобу в Уголовно-дисциплинарную комиссию прокуроров (УДКП), к которой приложил объяснения Яровой.

На уточняющий вопрос, уволят ли прокурора, он сообщил: "Это решит УДКП. В жалобе я не ставил вопрос о мере наказания, считаю, что комиссия способна сама решить, есть ли нарушения и, если есть, то степень наказания".

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"Поймите меня. Я не хочу и не могу допустить ни малейшей политизации антикоррупционных органов и САП, в частности. А после такого факта с подчиненной, делать это становится трудно. И здесь вопрос не Яровой, а САП в целом. Я доверяю своим прокурорам, они все взрослые люди и у меня и мысли не могло быть стоять цербером и контролировать, кто куда ходит. Здесь должно быть доверие", - заявил глава САП.

Напомним, 22 ноября 2018 года СМИ обнародовали информацию, что прокурор САП по делу "Роттердам плюс" Ольга Яровая посетила форум "Новый курс" Юлии Тимошенко.