Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.01.19 20:37

Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уверен, что прокуроры не должны посещать откровенно политические акции ни одного политика.

Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время

Об этом он сообщил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурора Донского, который ведет дела Майдана, привлекли к дисциплинарной ответственности

"Да, она ходила. Я об этом узнал в ноябре из СМИ, когда был в командировке - кажется, в Страсбурге. Сразу по возвращении вызвал ее. Пояснения Яровой мне не понравились. Сначала она говорила, что просто туда заехала поздравить кого-то с днем ​​рождения - одновременно на мероприятии у нее был бейджик, следовательно, попала она туда неслучайно и была зарегистрирована. Потом говорила, что ее интересует гендерная политика кандидата в президенты. По моему глубокому убеждению, прокуроры не должны посещать такие откровенно политические акции ни одного политика. Но хуже всего, что в день этого форума, кажется 15 июня 2018 года, она мне докладывала, что отсутствовала на рабочем месте из-за участия в судебных заседаниях и необходимости забрать экспертизу из КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз), - это было рабочее время", - отметил он.

Холодницкий сообщил, что написал жалобу в Уголовно-дисциплинарную комиссию прокуроров (УДКП), к которой приложил объяснения Яровой.

На уточняющий вопрос, уволят ли прокурора, он сообщил: "Это решит УДКП. В жалобе я не ставил вопрос о мере наказания, считаю, что комиссия способна сама решить, есть ли нарушения и, если есть, то степень наказания".

Также читайте: Власти установили тотальный контроль украинского информпространства, причем СМИ должны быть лояльны лично к президенту Порошенко, - Тимошенко

"Поймите меня. Я не хочу и не могу допустить ни малейшей политизации антикоррупционных органов и САП, в частности. А после такого факта с подчиненной, делать это становится трудно. И здесь вопрос не Яровой, а САП в целом. Я доверяю своим прокурорам, они все взрослые люди и у меня и мысли не могло быть стоять цербером и контролировать, кто куда ходит. Здесь должно быть доверие", - заявил глава САП.

Напомним, 22 ноября 2018 года СМИ обнародовали информацию, что прокурор САП по делу "Роттердам плюс" Ольга Яровая посетила форум "Новый курс" Юлии Тимошенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100