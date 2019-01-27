Миссия ОБСЕ зафиксировала заминированные участки неподалеку от сел Сопино на Донетчине и Лысое на Луганщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ, опубликованный 26 января.

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"На северо-восточной окраине н. п. Сопино (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя), у трансформаторной станции и антенны (высотой около 30 м), которые, по оценке СММ, использовались для телекоммуникаций, наблюдатели видели два предупредительных знака о минной опасности, прикрепленных к забору. Знаки были красного цвета с надписями "Осторожно, мины!" на русском языке белыми буквами.

Примерно в 3 км к северу от н. п. Лысое (неподконтрольный правительству, 22 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке, который был установлен на расстоянии около 2 м к северу от дороги", - говорится в документе.

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