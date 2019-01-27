Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, недвижимое имущество - у жены

Согласно документу, задекларированное кандидатом недвижимое имущество - два земельных участка в Обуховском районе, садовый дом и пять квартир в Киеве - находится в собственности его супруги Юлии Мостовой, информирует Цензор.НЕТ.

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Сам Гриценко владеет автомобилем Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha. Жена - автомобилем Toyota Rav4 2016 года.

У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 тысяч долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.

Из нематериальных активов у политика есть знаки для товаров и услуг. Жена Гриценко владеет корпоративными правами в четырех компаниях: издательский дом "Ормос", "Комьюнити 8", "Анкарис" и "ЗН Групп".

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