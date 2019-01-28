Зеленский опубликовал программу: завершение войны, победа над коррупцией, равенство перед законом, прямая демократия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт команды Зеленского.
Всего в предвыборной программе девять пунктов. Прежде всего, кандидат обещает, что за один срок успеет изменить систему управления государством.
"Мой первый законопроект "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий", - пишет он.
Следующие пункты касаются сокращения функций государства, установления равенства всех перед законом, решение военного конфликта на Донбассе, прозрачности экономики и победы над коррупцией.
Не забыл кандидат и о молодежи, здравоохранении и образовании, в частности, введение интернет-грамотности для всех жителей Украины.
"Моя главная задача - привести к власти порядочных и патриотических специалистов", - отмечает, среди прочего, Зеленский.
Предложения к программе принимают до 29 января.