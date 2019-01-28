Выступающие от имени юрлица обязаны действовать не только в пределах своих полномочий, но и добросовестно и разумно, - Верховный Суд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к и.о. своего генерального директора. Иск мотивирован тем, что руководитель заключил дополнительное соглашение к генеральному договору о поставке на условиях отсрочки платежа, которое не имело целью осуществления реальной хозяйственной операции и получения прибыли, в связи с чем компании был нанесен реальный ущерб.

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Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, отказал истцу в удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда ВС постановлением по делу №910/21493/17 оставила без изменений решение судей предыдущих инстанций.

Суд, в частности, отметил, что согласно требованиям ст. 92 ГК Украины лица, выступающие от имени юридического лица, обязаны действовать не только в пределах своих полномочий, но и добросовестно и разумно. Учитывая положения приведенной правовой нормы и доверительный характер отношений между хозяйственным обществом и его должностным лицом, противоправное поведение должностного лица может выражаться не только в невыполнении им обязанностей, прямо установленных учредительными документами общества, или превышении полномочий при совершении определенных действий от имени общества, но и в ненадлежащем и недобросовестном выполнении таких действий без соблюдения границ нормального хозяйственного риска, с личной заинтересованностью или при злоупотреблении своим усмотрением, принятии и очевидно опрометчивых или расточительных решений.

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В соответствии с положениями ХПК Украины обязанность по доказательству наличия указанных обстоятельств, свидетельствующих о противоправном поведении должностного лица общества, возложена на истца. Однако истец не доказал этого в судах.