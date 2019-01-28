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28.01.19 10:15

Раненых военнопленных украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово" (обновлено)

При записи в электронную очередь на передачу посылок в "Матросскую тишину" появилась надпись "Не найден получатель".

Раненых военнопленных украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово" (обновлено)

Об этом российская журналистка Виктория Ивлева написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Трое раненых моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока - вчера или сегодня были переведены из "Матросской тишины" в "Лефортово". Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи. Записаться не удалось, причина - не найден получатель", - пишет Ивлева.

Она высказала надежду, что "моряки хоть как-то подлечены".

Трех раненых около Керченского пролива украинских моряков перевели из московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", заявил 28 января "Громадському" адвокат Сергей Бадамшин.

По словам Бадамшина, он получил подтверждение информации о переводе утром 28 января.

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Адвокат Николай Полозов в facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" отметил, что информацию о переводе раненых военнопленных украинских моряков смогут подтвердить или опровергнуть 28 января, когда изоляторы вновь начнут работать для посещения.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

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