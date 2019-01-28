Подозреваемый похититель картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" задержан в РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.
"Сотрудниками МВД и ФСБ РФ задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность".
В рамках расследования был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. "Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области", - сказала Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.
"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД.
Устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается, заключила Ирина Волк.
В воскресенье Волк сообщила "Интерфаксу", что сотрудники охраны Третьяковской галереи обратились в полицию с сообщением о краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены музейного зала.
Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.