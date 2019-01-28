Норвегия может сыграть действенную роль в укреплении евроатлантического единства по противодействию агрессии РФ, - Гройсман на встрече с Серейде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный квартал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде.

За последние полгода это вторая встреча Гройсмана с руководителем норвежского МИД. В сентябре прошлого года она была с визитом в Украине, посетила Донбасс, чтобы воочию оценить ситуацию в регионе. Тогда же министр высоко оценила уровень и темп украинских реформ, некоторые из которых, в частности реформа образования, весьма заинтересовали норвежскую сторону.

"И сейчас мы довольны динамикой и результативностью политического диалога и рассчитываем на максимально действенную роль Норвегии в дальнейшем укреплении европейского и евроатлантического единства по противодействию агрессивным действиям России", - сказал Гройсман.

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Он напомнил, что агрессия России давно приобрела признаки гибридности. И речь идет не только о ежедневных позициях украинских военнослужащих на востоке страны. Ситуация в Азовском море остается напряженной.

"Это военная, политическая и экономическая дестабилизирующая кампания против Украины - чтобы предотвратить нашу интеграции в ЕС и НАТО, - пояснил Гройсман. - Мы начали процесс закрепления курса на европейскую и евроатлантической интеграции на конституционном уровне".

Стороны согласились, что одним из инструментов противодействия агрессии является санкционная политика, которая должна только усиливаться.