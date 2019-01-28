Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи премьер-министров Украины и Норвегии Владимир Гройсман и Эрни Солберг. Встреча состоялась в рамках официального визита главы правительства Украины в Норвегию.

"Мы высоко ценим твердую и последовательную позицию Норвегии в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. И отмечаем, что намерения Кремля повлиять на президентские и парламентские выборы в Украине и Европейском Союзе требуют мобилизации усилий всех членов евроатлантического сообщества", - сказал Гройсман.

Он отметил, что сегодня не только украинский Донбасс, но и Азовское море стали фронтом российской агрессии против Украины. "Вопрос возвращения захваченных 24 украинских моряков, возвращение наших судов, вопросы экономических потерь Украины из-за действий России в регионе заслуживают пристальное внимание всех международных партнеров, - сказал Гройсман. - Не стоит исключать, что Москва в будущем захочет использовать аналогичное прикрытие необходимости "обеспечения надлежащей безопасности объектов критической инфраструктуры" для оправдания своих агрессивных действий в других регионах. Например, в Балтийском море - регионе строительства весьма опасного с политической точки зрения газопровода "Северный поток-2".

Доказательством этому, уверен Гройсман, служит активная милитаризация оккупированного Крыма, где только присутствие военнослужащих выросло более чем вдвое. И уже сейчас это подрывает весь силовой баланс в регионе и создает прямую военную угрозу на Южном фланге НАТО. И это не говоря уже о систематических нарушениях прав человека, беззаконии и бесправии для всех тех, кто отказывается сотрудничать с Россией.

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"Именно поэтому мы призываем наших партнеров продолжать политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Владимир Гройсман.

Со своей стороны Солберг заверила, что Правительство Норвегии было и остается твердым в вопросе защиты суверенитета Украины и поддержке украинских реформ. Диалог наших стран, отметила премьер-министр, позволил разработать и провести несколько взаимовыгодных проектов. Среди них - намерения норвежских компаний Scatec Solar и NBT принять участие в развитии сектора возобновляемой энергетики Украины. Сейчас объем норвежских инвестиций в экономику Украины весьма невелик - около 8 млн долларов. А выполнение совместных энергетических планов увеличит этот показатель в десятки раз.

В этом контексте Гройсман и пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционе по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами. Первые торги состоятся ориентировочно в марте текущего года.



Фото: сайт Кабмина

Сферами взаимного интереса, как отметили собеседники, также программное обеспечение и IT, защита окружающей среды, агропроизводство, кораблестроение, образование.

"Правительство Украины сосредоточился на последующих реформах для обеспечения экономического роста. Приоритетными направлениями для нас являются: продолжение роста экономики, начало большой приватизации, децентрализация, борьба с коррупцией, улучшение инвестиционного климата, продолжение реформ в сфере энергетики, здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения", - добавил Гройсман.

В Кабмине напомнили, что товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов США в год. А общий объем финансовой помощи от правительства Норвегии за последние 4 года составил более 140 млн долларов США. Приоритетными направлениями поддержки является реформа судебной системы и государственного управления, содействие развитию торговли и евроинтеграции, вопросы энергоэффективности и ядерной безопасности, гуманитарная помощь. Норвегия входит в ТОП-30 экономик мира и в ТОП-30 стран - торговых партнеров Украины.