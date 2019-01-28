НАНУ подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине, - Мининфраструктуры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.

"Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект HypeUA. По оценкам ученых, гиперлуп может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей", - сказано в нем.

Данное заявление сделала НАНУ в ходе презентации 25 января научно-технологического исследования по внедрению технологии гиперлуп в Украине "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине".

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Также сообщается, что в ходе презентации был представлен ряд шагов, которые станут базисом для реализации проекта в жизнь, в частности аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и проведение международных конкурсов Hyperloop с целью поддержки и развития инновационных разработок.

Отмечается, что следующим шагом является реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub.

Основная цель центра - объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести для получения наиболее эффективных решений в отрасли транспорта.

Напомним, в Днепре выбрали место для тестовой площадки Hyperloop.

В феврале 2018 года Мининфраструктуры инициировало создание Центра транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого будет создана площадка в Днипре для тестирования скоростной транспортной системы Hyperloop.

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