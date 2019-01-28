Геращенко и Денисова направят обращение к комиссару СЕ по правам человека с призывом присоединится к освобождению украинских моряков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"С украинской омбудвумен Людмилой Денисовой обменялись последней информацией о военнопленных моряках. Людмила подтвердила, что трех раненых моряков перевели из тюрьмы "Матросская тишина" в Лефортово. При этом мы до сих пор не имеем полной и объективной информации о состоянии здоровья, у двух моряков остаются металлические осколки в руках после обстрелов и ранений", - написала она.



Фото: Геращенко/Facebook

Геращенко отметила, что украинская сторона настаивает на предоставлении достоверной информации о здоровье ребят, их надлежащем лечении и допуске независимых врачей.

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"Мы направим соответствующие обращения в МККК и обратимся к комиссару по правам человека СЕ Д. Миятович с призывом активнее приобщиться к освобождению моряков. Л. Денисова также готова немедленно выехать в РФ и посетить моряков, но соответствующие следственные органы России пока не дают разрешения нашему омбудсмену на такое свидание", - отметила она.

Кроме того Геращенко сообщила, что проинформировала Денисову о ходе дебатов в ПАСЕ и принятии последней резолюции, которая признает статус наших военнопленных - что они подпадают под действия Женевских Конвенций: "Сторона защиты потребует учесть резолюцию Ассамблеи во время апелляции, РФ обязаны признать соответствующий статус моряков".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.