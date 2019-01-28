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28.01.19 11:57

Новым замглавы Нацполиции назначен Олег Козловский

Заместителем главы Национальной полиции назначен начальник Департамента оперативной поддержки Олег Козловский.

козловский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь во время годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил: "Мной подготовлено и направлено Вам (министру внутренних дел Арсену Авакову. - Ред.) представление относительно назначения на должность заместителя главы полиции начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского".

"Такое представление сегодня подписано, я издал соответствующий приказ министра", - отметил Аваков.

Ранее Козловский занимал должность начальника УСБУ в Луганской области.

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