Новым замглавы Нацполиции назначен Олег Козловский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь во время годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил: "Мной подготовлено и направлено Вам (министру внутренних дел Арсену Авакову. - Ред.) представление относительно назначения на должность заместителя главы полиции начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского".
"Такое представление сегодня подписано, я издал соответствующий приказ министра", - отметил Аваков.
Ранее Козловский занимал должность начальника УСБУ в Луганской области.