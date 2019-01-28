В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Польши Агнешку Голиас, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Главной комендатуры Пограничной службы, в прошлом году польские пограничники выдали 77,2 тыс. отказов во въезде в Польшу. Больше всего - на границе с Украиной (48,8 тыс.), с Беларусью (почти 26 тыс.) и на границе с Россией (1,3 тыс.). Чаще всего отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс.), России (20,2 тыс.) и Беларуси (5,5 тыс.)", - говорится в сообщении.

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По словам Голиас, главными основаниями для выдачи решений об отказе во въезде в страну были отсутствие действительной визы или документа пребывания, отсутствие документов, подтверждающих цель въезда, и отсутствие необходимых средств.

За прошлый год польские пограничники также провели 3,6 тыс. проверок законности трудоустройства. В результате выяснилось, что более 12 тыс. иностранцев работают с нарушением правил. Среди тех, кто чаще нарушал нормы, были граждане Украины (19,6 тыс. человек), Молдовы (400), Беларуси (370) и Грузии (246 человек).

Отмечается, что в 2018 году Пограничная служба Польши проверила в целом на границе 52,3 млн человек, 36 млн из них - это иностранцы. Более 21,6 млн проверок проведены на границе с Украиной.