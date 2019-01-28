В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак журналистам в понедельник в Харькове.

"Мы работаем сегодня, чтобы перейти на новый уровень развития Вооруженных сил: перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, приступить к производству новой... Государственный оборонный заказ этого года для меня лично очень оптимистичный, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение на склад как минимум до 20 образцов, которые раньше даже не были на вооружении Вооруженных сил. Это очень хороший сигнал о том, что мы двигаемся вперед и не останавливаемся", - сказал Полторак.

Отвечая на вопрос, касающийся представленной в Сенате США резолюции об усилении оборонной помощи Украине, министр подчеркнул, что активность сотрудничества с партнерами увеличилась.

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"У нас тесное сотрудничество с нашими партнерами США. Объем финансовой помощи остается достаточно высоким. Технику и вооружение, в которых мы нуждаемся в первую очередь, мы определили и подали нашим партнерам. Я думаю, что это будет та продукция, которая нам нужна", - сказал глава Минобороны.

По его словам, в ходе его визитов в Израиль и Турцию также велись переговоры о контрактах на поставки новых вооружений, техники, оснащения.