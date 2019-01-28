На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом на коллегии Министерства внутренних дел сказал заместитель главы Национальной полиции Олег Козловский.

Он отметил, что преступники на временно оккупированных территориях Донбасса и в захваченном Россией Крыму готовятся к фальсификации выборов с использованием данных внутренне перемещенных лиц.

"По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку", - сказал Козловский.

Также, возможны фальсификации избирательной документации украинцев, проживающих за границей, которых насчитывается около 4 млн человек.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов.

Также он распорядился предоставить всем кандидатам в Президенты физическую или любую другую охрану, какую они попросят.

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