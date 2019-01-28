"Батькивщина" и Блок Порошенко для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

Об этом в своем открытом письме, опубликованном в паблике "Кто заказал Катю Гандзюк?", написал отец Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк, передает Цензор.НЕТ.

"Потерять дочь. Поверить, что ее больше нет. Поверить, что ее убили так цинично и жесткого, как в средневековье. Поверить, что все это время нужно было заставлять следствие искать нападавших, заставлять искать организаторов, заставлять искать заказчиков. Благодаря давлению друзей Кати, давлению ее коллег, давлению журналистов, у которых осталась честь и достоинство, удалось выяснить всю цепочку от исполнителей убийства до его заказчиков. Заказчиков знает Генпрокурор Луценко. Заказчиков знают в СБУ. Я уверен, что заказчиков изначально знали в МВД. Знали и молчали. Сейчас официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Москала, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - заявил он.

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"Мне все равно, есть ли у продажного МВД, равнодушного СБУ или бездействующей прокуратуры конкретные доказательства против заказчиков. Мне все равно, как все эти люди будут врать, что у них нет полномочий, чтобы наказывать виновных. Безразлично. Я знаю только одно: когда подозреваемый в организации убийства, криминальный авторитет, который недавно вышел из тюрьмы, сотрудничает с главой Херсонского областного совета, партийцем партии "Батьківщина" Владиславом Мангером, когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с председателем Херсонской ОГА, партийцем Блока Петра Порошенко, Андреем Гордеевым, когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с заместителем Гордеева - Евгением Рищуком, эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпроментированы навсегда", - добавил отец Екатерины Гандзюк.

"Я хочу, чтобы каждый, кто знал Катю, каждый, кто слышал о Кате, каждый, кто сочувствовал ей, каждый, кто любил ее и поддерживал ее борьбу, понял, что для меня, отца Екатерины, уже нет разницы между заказчиками и теми, кто их все это время покрывал. Для меня потеряна эта граница. Для меня теперь партия "Батьківщина" - это партия убийц моей дочери. Для меня теперь Блок Петра Порошенко - это партия убийц моей дочери. Но я до сих пор верю, что эта страна меняется. Верю, что заказчики, организаторы и исполнители убийства будут наказаны. Верю, что и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, который потерял дочь, и как можно быстрее избавятся от каких-либо связей с циничным убийством моей Кати. Верю, что они здесь и сейчас проведут границу. Покажут, что есть границы, за которые заходить нельзя. Я верю, что в этой стране наконец-то будут наказаны виновные. И каждый справедливо получит то, чего заслуживает", - резюмировал Виктор Гандзюк.

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Как сообщали в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.