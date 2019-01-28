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28.01.19 12:35

Охранять избирательные участки будут более 60 тысяч полицейских, - Фацевич

При этом дополнительно должны быть сформированы резервы из числа спецподразделений полиции и департамента патрульной полиции.

выборы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время коллегии МВД.

"Учитывая 33 тысячи общего количества окружных и участковых избирательных комиссий, для обеспечения их сохранности нам необходимо привлечь не менее 60 тысяч правоохранителей. Это в расчете по два сотрудника на участок. При этом дополнительно должны быть сформированы резервы из числа спецподразделений полиции и департамента патрульной полиции", - объяснил он.

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