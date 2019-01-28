Охранять избирательные участки будут более 60 тысяч полицейских, - Фацевич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время коллегии МВД.

"Учитывая 33 тысячи общего количества окружных и участковых избирательных комиссий, для обеспечения их сохранности нам необходимо привлечь не менее 60 тысяч правоохранителей. Это в расчете по два сотрудника на участок. При этом дополнительно должны быть сформированы резервы из числа спецподразделений полиции и департамента патрульной полиции", - объяснил он.

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