Неизвестные застрелили из охотничьего оружия военного РФ, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Сообщается, что командиры отдельных российских подразделений, из-за сложных погодных условий, проводят занятия неподалеку или непосредственно на территории населенных пунктов, в т.ч. огневую, инженерную и тактическую подготовку, что представляет опасность для гражданского населения и вызывает его недовольство.

Так, 23 января с.г. неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям.

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"В связи с этим, российским оккупационным командованием предусмотрено в течение января с.г. провести комплексное изучение морально-психологического состояния подчиненного личного состава. В частности, с 28 января с.г. в войсках противника начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе", - добавили в ГУР.