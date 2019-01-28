"ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом говорится на сайте представительства политика.

Голосование происходило с помощью электронной системы. Перед этим на сцене появилась голограмма Деревянко, которая сообщила: "Мне приснился Стив Джобс, мне сказал: Ты должен пойти, зайти в каждый их смартфон, получить лайк и вы все победите. Дай людям цифровое государство! Пусть люди живут свободно!"

"Нужно дать людям новые возможности - использовать цифровые технологии - зайти в каждый смартфон, разорвать монополию телеканалов, объединиться, одержать победу. И тогда совместными усилиями мы сможем поставить страну на ноги", - убежден кандидат в президенты.

Напомним, Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михеилом Саакашвили. 19 областных команд "РУХ НОВИХ СИЛ" Михеила Саакашвили и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "РУХ НОВИХ СИЛ Михеила Саакашвили".

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