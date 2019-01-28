За минувшую неделю корью заболели 3,2 тыс. человек, один - умер, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ), передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, с начала года от осложнений кори скончались 6 чел., среди них двое детей. В частности, за неделю с 19 по 25 января 2019 года от кори скончался 1 человек.

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Всего с 28 декабря 2018 года до 25 января 2019 корью в Украине заболели 11,757 тыс. чел.: 4,876 тыс. взрослых, 6,881 тыс. ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (2,112 тыс. чел.), Винницкой (1,120 тыс. чел.), Ривненской (1,112 тыс. чел.), Хмельницкой (815 чел.) областях и в Киеве (901 чел.).

По состоянию на 25 января 2019 года в Украине есть более 900 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.