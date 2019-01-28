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28.01.19 14:40

Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией

Норвегия продолжит поддержку Украины, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности, ее курса реформ и приумножения достижений в сфере антикоррупционной политики и прозрачности.

Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала Президент Стортинга (Парламента) Норвегии Тоне Вильхельмсен Трьоен во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Для меня было большим удовольствием встретиться снова - через 4 месяца после того, как я имела визит в Украину. С 2014 года норвежский парламент активно работает с украинским парламентом. И я хочу отметить результаты, которые уже достигнуты, особенно в контексте прозрачности и борьбы с коррупцией", - сказала Трьоен.

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В свою очередь глава правительства Украины отметил, что Киев ценит позицию Осло.

"Мы благодарим за поддержку наших евроатлантических и европейских стремлений", - добавил Гройсман.

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