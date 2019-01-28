Украина идет вперед. Надеюсь, так будет и дальше, несмотря на избирательный год, - премьер Норвегии Солберг. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Солберг в ходе совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник в Осло.
"Я думаю, что Украина идет вперед. Я также надеюсь, что она будет продолжать идти вперед, несмотря на избирательный год", - сказала она.
Она отметила, что Украине нужно еще много чего сделать, а также подчеркнула важность неизменности реформ в повестке дня страны.
Кроме того, премьер Норвегии добавила, что властям Украины необходимо создать доверие к системе, в первую очередь со стороны инвесторов.