В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков

Об этом на брифинге сообщил глава комиссии Сергей Козьяков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжат принимать участие 71 кандидат, 7 из них - по результатам совместных заседаний.

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С 18 января были проведены 6 заседаний, в ходе которых провели собеседования с 46 кандидатами. В итоге, по результатам собеседований, 39 кандидатов прекратили участие в конкурсе.

"Всего советом экспертов кандидатам были заданы 1169 вопросов", - сказал Козьяков.

Среди 71 кандидата, которые прошли дальше, 42 судьи, 6 ученых, 6 кандидатов с общим стажем. В целом в Антикоррупционном суде 27 вакансий, также 12 вакансий в Апелляцию палату Антикоррупционного суда.

Он отметил, что ВККС поразил не только профессионализм, но и трудоспособность международных экспертов, которые часто спали лишь по несколько часов, чтобы успеть проверить все кандидатуры.

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