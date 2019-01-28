Защита Мартыненко назвала "фейком" причастность нардепа к компании "Бредкрест"

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на пресс-службу экс-депутата, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратра сообщила, что суд закончил исследование панамских документов по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко и других лиц, обвиняемых в незаконном завладении средствами "Энергоатома".

Адвокат Петр Бойко отметил, что "слушания в суде показали: Николай Мартыненко не фигурирует ни в одном документе о собственности "Бредкрест". НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко. Нигде нет его подписей, он также не распоряжался финансами и не получил ни копейки. Юридические факты - вещь упрямая", - сказал защитник.

"Главным доказательством НАБУ является так называемая "форма А" - ксерокопия банковской анкеты с фамилией Мартыненко о якобы открытии счета 15 января 2007. Это смешно, потому что на тот момент этой компании не существовало и она не могла иметь счета", - подчеркнул Бойко.

Также читайте: В суде обнародовали доказательства отношения Мартыненко к офшору, который получал откаты с "Энергоатома"

"НАБУ в ответ на свой запрос получило от панамской власти официальный документ, который де-факто опровергает фигурирование Николая Мартыненко. Там указано, что бенефициаром и владельцем "Бредкреста" был Джон Фостер (John B.Foster). Кроме того, в учредительном договоре о создании от 16 января 2007 г. никогда не было фамилии Мартыненко. Даже иностранный свидетель со стороны НАБУ Наталья Фишер в ответ на запрос о владельце "Бредкреста" назвала Джона Фостера", - отметили у экс-депутата.

По словам адвоката, "в НАБУ давно поняли, что это - катастрофа. Поэтому умышленно не перевели на украинский язык доказательство истинного владельца. Обвинение надеялось ввести суд в заблуждение и скрыть ключевой документ, который оправдывает Николая Мартыненко", - заявил Бойко.

"Распиаренный фейк о якобы причастности экс-депутата к "Бредрекресту" - это отвлечение внимания от главного, от юридической сути дела. Потому обвинение строится на якобы убытках для "Энергоатома" от контракта с чешской "Шкодой". Но, во-первых, не было никаких убытков и не было завышения цены - она была одинаковой и для Украины, и для европейских стран. Во-вторых, это вопрос к "Шкоде" ее экономические отношения с "Бредкрестом". НАБУ просто манипулятивно вписало сюда фамилию Мартыненко", - подчеркнул Петр Бойко.

Он сказал, что дело уже почти развалилось. "Оно является чистым пиаром и не имеет юридической базы. На разрекламированной "швейцарской флешке" также не было ни одного доказательства против Мартыненко. Вот почему в Швейцарии это дело за 5 лет не было передано в суд. В украинском суде – включая антикоррупционный – НАБУ ожидает позорный финал. Поэтому НАБУ и САП изо всех сил тянут время и пытаются по нескольку раз зачитывать в суде один и тот же процессуальный мусор. А их пиар-обслуга пытается дискредитировать суд", - считают у экс-депутата.

Документ из Панамы о владельце "Бредкреста" Джоне Фостере.

Учредительный договор из Панамы о создании "Бредкреста" от 16 января 2007 г.

Напомним, 10 января в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, которые якобы свидетельствуют о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

В документах указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем этой панамской компании. В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко как конечного владельца компании. В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.

В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко. Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и полученные в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан Павел Скаленко, который добровольно явился на допрос, - адвокат Мартыненко Усович обвиняет НАБУ в пиаре. ВИДЕО

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

Также читайте: Я ходил на яхте с супругой Мартыненко Анной и держал лошадей в одной конюшне с Онищенко, - внештатный агент НАБУ Шевченко

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.