Карантин из-за вспышки кори продлен в Килийской ОТГ Одесской области, 27 января там зафиксировали два новых случая

Об этом Громадському сообщил председатель Килийской общины Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"Карантин в связи со вспышкой кори в учебных заведениях Килийской ОТГ продлен до 6 февраля. Карантин действует 17 дней с момента фиксации вспышки", - рассказал Бойченко.
По словам главы ОТГ, 27 января в городе Килия зафиксировали еще два новых случая заболевания.
Напомним, сообщение о вспышке кори в Килийский ОТГ Одесской области появилось 21 января. В селе Шевченково медики диагностировали корь у 48 детей. Позже в ОТГ ввели карантин.