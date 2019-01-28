"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - глава Общественного совета Хупер о конкурсе в Антикоррупционный суд

Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - сказал он.
Хулер сказал, что заданием совета не было обнаружить коррумпированных судей, а понять, удастся ли конкретным кандидатам развеять сомнения по поводу их кандидатур.
Член совета Тед Зажечны назвал формирование Антикоррупционного суда большим шансом для Украины на повышения доверия общества к судопроизводству.
Замглавы ВККСУ Станислав Щотка отметил, что был удивлен, насколько четко украинские и международные эксперты достигли понимания.
"Требования к судьям во все мире одинаковые... Мы были непредвзятыми, независимыми и честными", - сказал он.