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28.01.19 16:08

"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - глава Общественного совета Хупер о конкурсе в Антикоррупционный суд

Глава Общественного совета экспертов по отбору судей в Высший антикоррупционный суд сер Энтони Хупер назвал данный отбор уникальным.

"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - глава Общественного совета Хупер о конкурсе в Антикоррупционный суд

Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - сказал он.

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Хулер сказал, что заданием совета не было обнаружить коррумпированных судей, а понять, удастся ли конкретным кандидатам развеять сомнения по поводу их кандидатур.

Член совета Тед Зажечны назвал формирование Антикоррупционного суда большим шансом для Украины на повышения доверия общества к судопроизводству.

Замглавы ВККСУ Станислав Щотка отметил, что был удивлен, насколько четко украинские и международные эксперты достигли понимания.

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"Требования к судьям во все мире одинаковые... Мы были непредвзятыми, независимыми и честными", - сказал он.

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