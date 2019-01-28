Из-за агрессии Кремля евроатлантическая безопасность находится на самой низкой точке за четверть века: недоверие и эскалация достигли высот времен холодной войны, - глава МИД Чехии Петршичек

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, передает Цензор.НЕТ.

"Общеизвестно, что Чешская Республика относится с симпатией к евроатлантическим стремлениям Украины и Грузии, в том числе к перспективам членства в НАТО, поддерживает эти стремления", - сказал Петршичек.

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Он также напомнил, что продвижение к членству в НАТО в сегодняшних условиях требует много решимости и терпения и остается долговременными усилиями, даже с точки зрения его ярых сторонников, таких как чехи.

Петршичек отметил, что достижение военно-технической готовности - обязательное условие для членства, и домашняя работа в этом вопросе "еще не доведена до конца". Второе – это политические предпосылки и соображения в области безопасности.

"Россия сделала все возможноедля отрицания политическое право двух стран (Украины и Грузии) на выбор своей системы безопасности, она не колеблясь вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вторгается, аннексирует территории, ведет подрывную деятельность, уничтожает, дестабилизирует как Грузию, так и Украину", - заявил Петршичек. Он подчеркнул, что все сейчас сталкиваются с последствиями такого поведения Кремля: евроатлантическая безопасность находится на самой низкой точке за четверть века, недоверие и эскалация достигли высот времен холодной войны.

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Петршичек заверил в поддержке Украины и Грузии со стороны его страны.