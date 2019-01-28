Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, что в случае принятия такого решения России придется уступить право на единоличное пользование газопроводом, позволить другим странам и компаниям прокачивать по нему газ, а также установить прозрачную систему образования тарифа на транзит газа через газопровод.

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"Мы хотели бы, чтобы наше председательство в ЕС позволило сделать существенные шаги на пути к продвижению этой инициативы", - сообщил Антон Антон во время заседания комитета по вопросам энергетики в Европарламенте.

На соответствующую инициативу уже отреагировали в "Нафтогазе".

"Если такое решение будет принято, то в отношении "Северного потока-2" будут действовать требования об анбандлинге (разделение компании. - Ред.), свободный доступ к пропускной способности, прозрачное тарифообразования. А это противоречит планам России, которая задумывала этот проект в качестве инструмента политического влияния и шантажа", - сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В то же время, для того, чтобы соответствующие законодательные изменения к энергетическому законодательству ЕС распространились на "Северный поток-2" и их необходимо принять до завершения "Газпромом" этого газопровода.

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Отметим, что речь идет о принятии решения Европарламента о распространении действия Третьего энергопакета ЕС на российские газопроводы. Эта директива предусматривает отделение функций поставки газа от его добычи.

В случае его принятия Россия должна была разрешить поставлять газ через свои морские газопроводы другим поставщикам и потеряла бы контроль над ними. В случае отказа проводить такую ​​реформу, европейским странам запретили бы покупать российский газ, поставляемый по российским газопроводам.