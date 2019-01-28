Семья кандидата Смешко задекларировала 19 земельных участков, 5 объектов недвижимости, а также пользование базой отдыха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно е-декларации, в 2017 году И.Смешко получил 249 тыс. грн пенсии, 94,9 тыс. грн процентов в государственном "Укрэксимбанке", 12,5 тыс. грн зарплаты по совместительству в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.

Наличными он хранит $270 тыс., а на счетах в "Укрэксимбанке" – EUR113 тыс., $121,8 тыс., 9,34 тыс. грн.

Его супруга Юлия Смешко получила 42,9 тыс. грн процентов в "Укрэксимбанке" и 288,8 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. У нее в "Укрэксимбанке" размещено $70,65 тыс., EUR 3,6 тыс. и 5,5 тыс. грн.

И.Смешко принадлежит 88,24% (1,5 млн грн в денежном выражении) и он является конечным бенефициаром ООО "Лагуна" в селе Мала Бийгань Береговского района Закарпатской области (гостиничный бизнес). Жене принадлежит 42,5% (1 млн 3,7 тыс. грн в денежном эквиваленте) и она является конечным бенефициаром ООО "Бизнес консалтинг центр" (Киев).

С января 2003 года И.Смешко владеет домом площадью 406,6 кв. м в селе Музычи Киевской области, с марта 2004 года – 25% квартиры в Киеве площадью 317,5 кв. м и стоимостью 870 тыс. грн (Ю.Смешко также принадлежит 25% этой квартиры), с июля 2004 года – квартирой в Киеве площадью 37,7 кв. м, а еще недостроенными домами площадью 510 и 143,7 кв. м в Музычах.

И.Смешко задекларировал с мая 2012 года право пользования на базу отдыха общей площадью 2269 кв. м и земельный участок на почти 13 га в с.Рыбаковка Березанского района Николаевской области, которые принадлежат ООО "Бизнес консалтинг центр" (конечным бенефициаром которого является его супруга – ИФ).

Экс-главе СБУ также принадлежат 16 земельных участков: 12 – в Киевской области, 3 – в Черкасской области, один – в Львовской области, приобретенные с 1999 по 2011 годы.

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Ю.Смешко с марта 2012 года владеет квартирой площадью 127,8 кв. м в пос.Кореиз (в составе Ялтинского горсовета) в Крыму, которая была приобретена за 1,77 млн грн, с марта 2003 года – нежилым помещением в Киеве площадью 140,3 кв. м и стоимостью на дату приобретения 327,2 тыс. грн.

Супруга также задекларировала еще 3 земельных участка: два – в Киевской области (приобретены в 2004 и 2009 годах) и один – в Одесской области (приобретен в 2012 году).

Она с 2011 года владеет автомобилем Lexus RX 350, с марта 2017 года – еще двумя автомобилями: Lexus ES 250 и Nissan Almera (2008 года выпуска).

В декларации указано, что И.Смешко является главой общественной организации "Сила и честь" и президентом "Центра стратегических исследований и анализа".