Украина и Чехия создадут площадку для противодействия манипуляциям России с историей, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной с министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петршичеком пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нас очень волнуют те манипуляции, которые и Россия, и те, кто идет в логике российской, пытаются сделать с историческими вопросами", - отметил Климкин.

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В качестве примера министр привел трактовки трагедии в Малине в июле 1943 года, когда вследствие карательной операции в одной церкви были сожжены украинцы, чехи и поляки, но которую, по его словам, пытаются представить как конфликт между украинцами и чехами.

"И я знаю, что такие попытки (манипулирование историей. - Ред.) будут и далее, поэтому мы сегодня с Томашем решили, что нам нужна какая-то неформальная площадка, неформальная платформа, форум для дискуссии между нашими историками, между нашими представителями гражданского общества и мы будем помогать работе такого форума", - сказал чиновник.

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Климкин также передал чешскому коллеге диск с данными о репрессированных украинцах во времена Чехословакии и времена, когда советская власть сотрудничала с чешской властью.