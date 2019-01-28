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28.01.19 17:08

Чиновница Государственной исполнительной службы задержана в Харькове на взятке 500 долл., - военная прокуратура. ФОТО

28 января правоохранители задержали на взятке старшего государственного исполнителя межрайонного отдела государственной исполнительной службы по Основянскому и Слободскому районам Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновница Государственной исполнительной службы задержана в Харькове на взятке 500 долл., - военная прокуратура 01

Чиновница  требовала и получила 500 долларов за снятие ограничений с транспортного средства. Часть средств была обнаружена и изъята во время проведения осмотра места происшествия.

Госисполнителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта.

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Чиновница Государственной исполнительной службы задержана в Харькове на взятке 500 долл., - военная прокуратура 02

По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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