Чиновница Государственной исполнительной службы задержана в Харькове на взятке 500 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Чиновница требовала и получила 500 долларов за снятие ограничений с транспортного средства. Часть средств была обнаружена и изъята во время проведения осмотра места происшествия.
Госисполнителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта.
По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.