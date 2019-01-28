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28.01.19 17:49

Налоговиками на Одесчине ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли сельхозтехники на 100 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области остановили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который было проведено операций на сумму свыше 100 млн грн.

Налоговиками на Одесчине ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли сельхозтехники на 100 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по ввозу на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной техники по заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступной схемы фигуранты создали ряд подконтрольных компаний-импортеров и предприятий-нерезидентов и осуществляли поиск физических и юридических лиц (в основном фермеров и фермерских хозяйств), которые планировали осуществить покупку сельскохозяйственной техники за рубежом. После чего обращались к ним с предложением оказания услуг по ввозу данной техники по заниженной таможенной стоимости.

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Достигнув договоренности с клиентом, организатор и участники центра, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров и нерезидентов, готовили и подавали в таможню ГФС пакет документов (ЦМР, инвойсы, сертификаты соответствия и другие документы) с заведомо недостоверными данными о таможенной стоимости импортируемых товаров, тем самым занижая сумму необходимых к уплате таможенных платежей.

После завершения таможенных формальностей импортируемые транспортные средства фактически передавались заказчикам с предоставлением им необходимого пакета документов для регистрации транспортного средства и постановки на учет. Расчет за предоставленные услуги проходил в наличной форме без отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности.

По результатам проведения расчетов с заказчиками реализация импортируемых ТМЦ документально оформлялась на ряд предприятий с признаками "транзитности" для бестоварного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

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Таким образом в течение 2018-2019 гг. общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, импортных операций составил более 100 млн гривен. Сумма причиненных государству убытков составляет более 7,8 млн грн.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисном помещении и на автомобильной площадке, где изъято 12 грузовых автомобилей марки DAF, 14 полуприцепов KRONE ориентировочной стоимостью свыше 10,5 млн гривен, 33 автомобильные транзитные номера, печати предприятий-нерезидентов, черновые записи и финансово-хозяйственная документация.

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