Налоговиками на Одесчине ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли сельхозтехники на 100 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по ввозу на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной техники по заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступной схемы фигуранты создали ряд подконтрольных компаний-импортеров и предприятий-нерезидентов и осуществляли поиск физических и юридических лиц (в основном фермеров и фермерских хозяйств), которые планировали осуществить покупку сельскохозяйственной техники за рубежом. После чего обращались к ним с предложением оказания услуг по ввозу данной техники по заниженной таможенной стоимости.

Читайте: Налоговики ликвидировали на Сумщине центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 200 млн грн

Достигнув договоренности с клиентом, организатор и участники центра, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров и нерезидентов, готовили и подавали в таможню ГФС пакет документов (ЦМР, инвойсы, сертификаты соответствия и другие документы) с заведомо недостоверными данными о таможенной стоимости импортируемых товаров, тем самым занижая сумму необходимых к уплате таможенных платежей.

После завершения таможенных формальностей импортируемые транспортные средства фактически передавались заказчикам с предоставлением им необходимого пакета документов для регистрации транспортного средства и постановки на учет. Расчет за предоставленные услуги проходил в наличной форме без отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности.

По результатам проведения расчетов с заказчиками реализация импортируемых ТМЦ документально оформлялась на ряд предприятий с признаками "транзитности" для бестоварного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Также смотрите: Налоговики изъяли на Киевщине оборудование для сцены на 1,2 млн грн, ввезенное по заниженной таможенной стоимости. ФОТОрепортаж

Таким образом в течение 2018-2019 гг. общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, импортных операций составил более 100 млн гривен. Сумма причиненных государству убытков составляет более 7,8 млн грн.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисном помещении и на автомобильной площадке, где изъято 12 грузовых автомобилей марки DAF, 14 полуприцепов KRONE ориентировочной стоимостью свыше 10,5 млн гривен, 33 автомобильные транзитные номера, печати предприятий-нерезидентов, черновые записи и финансово-хозяйственная документация.