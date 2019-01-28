Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.01.19 18:23

Враг четыре раза нарушил перемирие. Никто из наших воинов не пострадал, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск.

Враг четыре раза нарушил перемирие. Никто из наших воинов не пострадал, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из  автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневе.

Также позиции наших защитников вблизи поселка Новотошковское были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг бил из гранатометов по позициям ОС в районе Новотошковского, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100