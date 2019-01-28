Документы наемников "ЧВК Вагнера" подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак. ИНФОГРАФИКА

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, анализ паспортных данных более тысячи сотрудников "ЧВК Вагнера" свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялись централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, которое также выдавало документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ "Петрова" и "Боширова" - исполнителей химической атаки в британском Солсбери. При этом номера паспортов нескольких сотен "вагнеровцев" также отличаются между собой только последними цифрами.

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"Серия и номера загранпаспортов наемников "ЧВК Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно "шпиль" в Судане или ЦАР они посещали", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

СБУ также установлено, что в состав африканских ротаций "ЧВК Вагнера" российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик.

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Кроме этого, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданские "командировки" ЧВК предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, как вознаграждение за содействие российскому агрессору они получили гражданство РФ.

Также установлено, что одним из направлений пополнения "ЧВК Вагнера" является привлечение российскими спецслужбами близких родственников российских наемников.

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В целом СБУ задокументировала более 112 человек, для которых "русский бизнес на крови" стал семейным делом. Показательно, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности - штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР.









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СБУ также установила, что с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ" с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года предали украинский народ, перешли на сторону русских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

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