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28.01.19 18:45

Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с областной прокуратурой перекрыли канал по транспортировке и сбыту фальсифицированного табака для курения.

гфс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по статье 204 УК Украины было установлено, что на территории Черниговской области группой лиц налажен канал по транспортировке и сбыту оптовых партий фальсифицированного табака для курения.

Дельцы размещали объявления о продаже на интернет-сайтах. После того, как появлялись желающие приобрести сомнительную продукцию, товар им доставляли с помощью служб доставки.

Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака 01

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Реализация продукции происходила через ряд сайтов в сети Интернет. При этом для доставки товара пользовались услугами логистических компаний.

По результатам обысков изъято 1100 кг незаконно изготовленного табака для курения, черновые записи, оборудование, пустая тара. Общая стоимость изъятого превышает 3 млн грн.

Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака 02

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Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление каналов поступления табачных изделий, причастных к совершению данного уголовного преступления.

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