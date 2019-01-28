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28.01.19 19:27

Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат

Средняя заработная плата в Украине в декабре достигла 10 573 грн, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты.

Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по ноябрь составил 14,5%, рост по году - 9,7%, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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В отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 грн. Существенно выше средних были зарплаты в секторе IТ (15518 грн), научно-технической деятельности (15490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 16,5 тыс. грн.

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