Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по ноябрь составил 14,5%, рост по году - 9,7%, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семейные врачи первичного звена в 2019 году получают зарплату от 15 до 25 тыс. грн, - Супрун

В отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 грн. Существенно выше средних были зарплаты в секторе IТ (15518 грн), научно-технической деятельности (15490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 16,5 тыс. грн.