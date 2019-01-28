Законопроект о создании единой базы ветеранов зарегистрирован в Раде

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий проект закона (№9508) получен и зарегистрирован в парламенте в понедельник, 28 января. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Инициаторы законопроекта – заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Третьяков, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, народные депутаты Юрий-Богдан Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Глеб Загорий (фракция БПП), Михаил Гаврилюк (фракция "Народный фронт"), Евгений Рыбчинский (депутатская группа "Воля народа").

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз выразила благодарность авторам документа за его подготовку.

И.Фриз одним из приоритетных направлений работы министерства называла создание Единого государственного реестра ветеранов.

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