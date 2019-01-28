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28.01.19 20:41

Ельченко и Волкер обсудили ситуацию на оккупированных территориях и освобождение украинских заложников в РФ

В понедельник, 28 января, в Нью-Йорке состоялась встреча Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко со Спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

ельченко,волкер

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Владимир Ельченко и Курт Волкер обсудили дальнейшие шаги по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, путем развертывания международной операции по поддержанию мира на Донбассе. Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения заложников Кремля и военнопленных украинских моряков", - рассказал Николенко.

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По словам дипломата, Постоянный представитель Украины выразил признательность Волкеру за неизменную поддержку США нашей стране, которая продолжает противодействовать российской агрессии.

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