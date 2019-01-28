Украинцы администрировали работавший в DarkNet маркетплейс xDedic, продававший конфиденциальную информацию, - Нацполиция

Об этом шла речь 28 января во время совместного брифинга председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева и заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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Заместитель генерального прокурора Евгений Енин отметил, что международный департамент Генеральной прокуратуры Украины и Национальная полиция Украины, действуя в составе международной следственной группы совместно с полицией Бельгии, Федеральной полицией Германии, ФБР Соединенных Штатов Америки, Европолом и Евроюстом, установили группу лиц, в том числе граждан Украины, которые незаконным путем получали доступ к десяткам тысяч персональных компьютеров и компьютерных сетей. Они принадлежали, как государственным институтам, так и отдельным гражданам. Задержание произошло в результате расследования, которое длилось почти год.

"Указанные персональные данные в дальнейшем с помощью интернет-платформы под названием xDedic реализовывались соответствующим клиентам и использовались для совершения дальнейших преступлений. Только на территории Соединенных Штатов Америки ориентировочный ущерб составил около 70 миллионов долларов", - отметил Евгений Енин.

Он подчеркнул, что совместными усилиями европейских, американских и украинских правоохранителей деятельность указанной интернет-платформы прекращена. Сейчас в рамках уголовного производства, где следствие осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, назначен ряд криминалистических экспертиз. По их результатам будет приниматься решение об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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По словам председателя Нацполиции Украины Сергея Князева, обыски проводились в рамках уголовных расследований относительно незаконного маркетплейса под названием xDedic. На этом маркетплейсе предлагался к продаже доступ к десяткам тысяч компроментированных серверов непосвященных пострадавших, в том числе компаний и частных лиц. Хакерская деятельность осуществлялась путем взлома доступа через протокол удаленного рабочего стола (RDP). Покупатели и продавцы осуществляли торговлю такими RDP-серверами на этой платформе. Сумма каждого из которых составляла от шести до более десяти тысяч долларов.

"Американское расследование преступной группы маркетплейса xDedic осуществлялось Прокуратурой США Среднего округа штата Флорида. В четверг, 24 января 2019 года, маркетплейс xDedic стал недоступен в соответствии с решениями американского суда, а криминальную IТ-инфраструктуру конфисковали. Пользователи, которые будут пытаться получить доступ к домену xDedic, будут перенаправляться на правительственную страницу, на которой содержится объяснение, что маркетплейс перешел в режим офлайн", - отметил Сергей Князев.

Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование в отношении маркетплейса xDedic в июне 2016 года. Использование специальных методов расследования позволило Федеральному подразделению по борьбе с компьютерной преступностью (FCCU) визуализировать преступную инфраструктуру xDedic и получить цифровые копии наиболее важных преступных серверов. Для выполнения этой задачи было налажено интенсивное сотрудничество с Национальной прокуратурой и Национальным отделом высокотехнологичной преступности Нидерландов.

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"Тщательный анализ содержания этих серверов, при осуществлении которого Европол и Департамент киберполиции Национальной полиции Украины предоставили важную поддержку, позволил идентифицировать администраторов в Украине. В ходе этого расследования бельгийские и украинские правоохранительные органы тесно координировали свои расследования", - отметил глава Нацполиции.