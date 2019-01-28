Теперь никто не будет спрашивать, какого патриархата церковь, - Порошенко о подписанном законе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Порошенко отметил: "Подписал важный Закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций.

Этот закон нормирует процедуру присоединения приходов к ПЦУ. Отныне украинцы не будут спрашивать: какой это патриархат? Потому что Церковь отныне у нас благодаря Томосу об автокефалии - украинская!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте: Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины