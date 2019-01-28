Денисова вновь обратилась в Совет Европы относительно освобождения военнопленных украинских моряков

На этом акцентирует внимание уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Она сообщила, что обратилась к комиссару Совета Европы Дуне Миятович, к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

"Рассказала известную мне информацию о перемещении трех раненых военнопленных в СИЗО "Лефортово", в котором нет никаких условий для оказания квалифицированной медицинской помощи. В обращении также отметила, что согласно принятой резолюции ПАСЕ от 24 января 2019 года, РФ призвали соблюдать нормы Женевской конвенции. Поэтому, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и последующей реабилитации, она должна передать раненых украинских моряков в третьей нейтральной страны", - пишет омбудсмен.

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Также она сообщила, ссылаясь на данные Посольства Украины в РФ, что раненные моряки определенное время будут находиться в карантинной зоне, а консул не сможет их посетить не ранее 31 января.

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Денисова обратилась к Москальковой и Федотову еще и относительно Владимира Терещенко, который "содержится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово", где нет горячей воды", и не получает писем от родных.

"Попросила оказать содействие в проведении проверки условий содержания украинских моряков. В случае, если эти условия не соответствуют оговоренным ранее - перевести Владимира Терещенко в другую более обустроенную камеру. И, конечно, предоставить ему возможность осуществления телефонных звонков и получения писем от родных", - написала Денисова.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

В субботу, 26 января, Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко перевели в СИЗО "Лефортово".