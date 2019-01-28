В Минобороны предупреждают, что не собирают благотворительную помощь для ВСУ через электронные кошельки

По информации Департамента финансов Минобороны, участились случаи обращений граждан с призывами отправлять благотворительную помощь на электронные кошельки в международных системах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
"Во избежание мошенничества, Департамент финансов оборонного ведомства отмечает, что Министерство обороны Украины не имеет электронных кошельков в платежных системах, ведь возможность использования Министерством обороны Украины других платежных систем ("Webmoney", "Bitcoin", "PayPal" и т.п.) национальным законодательством не предусмотрена.
Для оказания благотворительной помощи Вооруженным силам Украины необходимо пользоваться банковскими реквизитами, опубликованным на официальном сайте Министерства обороны Украины в сети Интернет", - подчеркивают военные.
На портале приводятся такие данные:
Одержувач: Міністерство оборони України;
Код ЄДРПОУ: 00034022;
Банк: Державна казначейська служба України, м.Київ;
Код банку МФО: 820172;
Реєстраційні рахунки:
31254307218611 - матеріально-технічне та медичне забезпечення.