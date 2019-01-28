Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Бутусов отметил: "Почему Порошенко меняет стратегию? Завтра Петр Порошенко будет выдвинут на съезде кандидатом в президенты.

Вместо "Армія. Віра. Мова" основным содержанием выборов станет программа с акцентом на увеличение социальных расходов, структурные реформы экономики и госсектора, и внешнюю политику.

Социология показывала изначально, что людей волнует война с Россией, низкий уровень жизни и борьба с коррупцией, приоритеты не поменялись, а на многочисленных встречах в центральной Украине в рамках Томос-тура избиратели предпочли говорить не о вере, а о маленьких пенсиях, высоких тарифах на газ, нехватке рабочих мест.

Повесткой выборов станет борьба за будущее. Слоганы будущего, идеология изменений. Стране нужны структурные реформы и экономика, которая работает по обычным общеевропейским стандартам, которая позволяет привлекать инвестиции и создавать рабочие места, нужна забота о людях сейчас.

Президенту придется вступить на поле, куда он до сих пор не вступал, надеясь, что победа на выборах возможна без обсуждения экономических и социальных изменений.

Думаю, многие правильные слова будут произнесены.

Проблема в том, что выборы будут борьбой не программ, а мобилизационных проектов - кто каким образом будет вовлекать людей в коммуникацию, в свой проект будущего.

А вот здесь у Порошенко очевидные проблемы - его партия БПП за пять лет просто растворилась во власти, практически не вела системной работы и в результате вместо усиления президента может просто добить его рейтинг своей поддержкой. Поэтому Порошенко нужна коалиция, внепартийное выдвижение.

Что ж, посмотрим, что скажет и что покажет президент".

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