Мэр Киева Кличко госпитализирован в Австрии

Об этом сообщила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По ее словам, 26 января Кличко доставили из швейцарского Давоса в клинику в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины ", - сказала Зиновьева. Она уточнила, что госпитализация не предусматривает оперативного вмешательства.

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"Детали мне не известны. Хирургических вмешательств не было", - отметила пресс-секретарь Кличко.