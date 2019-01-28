Мужчина, обливший красной краской памятник "вежливым людям" в Симферополе - гражданин Украины, проживающий в Киеве, - Москалькова

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где порядок и условия его содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

В настоящий момент ему предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

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"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место", - отметила российский омбудсмен.

Напоминаем, в Симферополе мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "зеленым человечкам".

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