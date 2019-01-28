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28.01.19 23:41

Повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля, - "Sky News"

Премьер-министр Тереза Мэй в ходе встречи с консерваторами сообщила, что повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в твиттере телеканала Sky News.

Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй референдум по Brexit нанесет "непоправимый ущерб" политике правительства и может привести к разделению страны, - Мэй

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после голосования о недоверии правительству в парламенте заявила, что намерена продолжить свою работу по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).

Напомним также, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.

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