Повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля, - "Sky News"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере телеканала Sky News.
Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после голосования о недоверии правительству в парламенте заявила, что намерена продолжить свою работу по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).
Напомним также, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.