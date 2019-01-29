Все школы Житомира закрывают на карантин из-за гриппа с 30 января

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"По состоянию на 23 января процент детей, больных гриппом или простудой, составил 12,5%, сегодня - 14,2%. Рост 2%. Но в трех школах города порог заболеваемости превысил 20%", - отметил Сухомлин.

Отметим, что детских садов карантин не коснется.

Уполномоченная комиссия городского совета рекомендовала приостановить обучение в школах, ПТУ и учреждениях дополнительного образования города.

"Каждую пятницу будем проводить замеры. Будем действовать по ситуации", - добавил мэр Житомира.

Также читайте: Из-за гриппа в 25 школах Киева введен карантин, - КГГА