Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.01.19 01:59

Гражданин пытался дать полицейскому взятку 10 тыс. за не наложение ареста на автомобиль и был задержан в Николаеве, - прокуратура. ФОТО

В Николаеве задержан местный житель, который предлагал 10 тысяч грн взятки заместителю начальника следственного отдела полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В сообщении отмечается: "28 января 2019 года, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области следователями следственного управления Нацполиции в области и работниками Николаевского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины житель г. Николаева, который предложил заместителю начальника следственного отдела Витовского отделения полиции неправомерную выгоду в сумме 10 000 грн. за не наложение ареста на вещественное доказательство в уголовном производстве - автомобиль задержанного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "решение вопроса" по аренде земли на взятке $800 задержан чиновник Иванковской РГА на Киевщине, - прокуратура. ФОТО

Лицо задержано в служебном кабинете должностного лица при предоставлении 9000 грн.

Расследование продолжается по ч.3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение за совершение таким лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения) продолжается".

Также читайте: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Николаевщине за взятки на сумму свыше 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Гражданин пытался дать полицейскому взятку 10 тыс. за не наложение ареста на автомобиль и был задержан в Николаеве, - прокуратура 01
Гражданин пытался дать полицейскому взятку 10 тыс. за не наложение ареста на автомобиль и был задержан в Николаеве, - прокуратура 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100